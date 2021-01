Günther Maria Halmer: „Wir bleiben zu Hause und warten auf die ersten Spritzen“

Anzeige

Bisher spielte Günther Maria Halmer („Anwalt Abel“) in mehr als 150 Kino- und Fernsehfilmen mit. Im Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) spricht der 78-Jährige über Corona, Kino und den „Tatort“.

Herr Halmer, die erste Frage in so bewegten Zeiten soll Ihrer Gesundheit gelten: Wie geht es Ihnen?

Mir geht’s gut. Ich halte mich an die Regeln und bin mit meiner Frau zu Hause. Wir sehen leider unser Enkelkind in Berlin nicht. Das ist schmerzhaft, aber wir bleiben zu Hause und warten auf die ersten Spritzen.

Mit Ihren 78 Jahren gehören Sie noch nicht zu den ersten Impfpatienten.

Aber noch zwei Jahre warten, wäre mir zu lang. (lacht)

Sie haben im August letzten Jahres den ersten Pilcher-Film unter Corona-Bedingungen gedreht. Wie war der Dreh?

Bis 14 Tage vor Beginn wusste man nicht, ob der Dreh überhaupt stattfindet. Dann ging es aber los mit all den Vorkehrungen, die notwendig waren. Man musste ein negatives Testergebnis vorlegen, das maximal 48 Stunden alt ist, und musste einen dreiseitigen Fragebogen für England ausfüllen. Am Drehort in Cornwall ist man sofort wieder getestet worden. Jeden Morgen wurde von einer Krankenschwester Fieber gemessen. Jeder hatte einen eigenen Fahrer, auch wenn wir alle von derselben Stelle aus zum Drehort gefahren sind. Beim Essen hat man sich weit auseinander gesetzt. Wenn man sich zum Essen angestellt hat, hat man zwei Meter Abstand eingehalten. Auch in dem Hotel, wo wir untergebracht waren, haben wir uns immer nur mit Maske bewegt. Wir waren immer sehr vorsichtig. Dadurch war es leider nicht so lustig beim Drehen, wie man es sich sonst so wünscht.

Hatten Sie sich im Vorfeld überlegt, ob Sie überhaupt zum Drehen fliegen sollen?

Ja, meine Frau hat mich schon mehrfach gewarnt, aber ich bin ja Schauspieler. Wenn ich Kamera oder Bühne rieche, dann möchte ich das machen. (lacht) Dazu war der Dreh noch in Cornwall. Da war ich das letzte Mal vor 40 Jahren und wollte mal sehen, was da in der Zwischenzeit los ist. Ich bin da weniger ängstlich als meine Frau. Die passt da noch viel mehr auf.

Was haben Sie da damals gedreht?

Ich habe da 1980 den Vierteiler „Tödliches Geheimnis – Die Abenteuer des Caleb Williams“ fürs ZDF gedreht. Damals war Cornwall noch ein Geheimtipp für Engländer. Das kann man jetzt nicht mehr sagen. Heute geht es da unheimlich zu. Wir waren im Städtchen Newquay. Da ging es teilweise zu wie auf dem Oktoberfest.

Die Pilcher-Filme sind wegen ihrer tollen Landschaften sehr beliebt.

Sie laufen aber auch immer gegen einen „Tatort“. Da ist man schon froh, wenn man überhaupt eingeschaltet wird, weil die „Tatort“-Leute so wahnsinnig beliebt sind. Wir werden von Menschen eingeschaltet, die sich an der schönen Landschaft, die Cornwall zu bieten hast, erfreuen können. Pilcher ist mittlerweile so ein Begriff wie „Traumschiff“. Das sind alles Märchen. Wobei man ja sagen muss, dass der „Tatort“ auch nur ein Märchen ist, wenn auch ein dunkles Märchen. (lacht) Man muss bei allen Formaten die Figuren sauber und deutlich spielen. Ob das bei einem Pilcher oder einem „Tatort“ ist, ist kein großer Unterschied.

Und bei beiden Formaten gibt es am Ende ein Happy End.

Genau. Bei beiden geht man mit dem zufriedenen Gefühl ins Bett, dass die Welt wieder in Ordnung ist. (lacht)

In „Stadt, Land, Kuss“ spielen Sie Sir Henry Bolton. Es fällt auf, dass Sie in Ihren letzten Filmen oft schrullige Charaktere spielen. Werden Ihnen wenig andere Rollen angeboten?

Das ist schon richtig, was Sie da ansprechen. Es ist tatsächlich so, dass Drehbuchautoren zu den Rollen von älteren Menschen – aber insbesondere auch bei Männern – eher was Kauziges oder Alzheimerhaftes-Dementes einfällt. Das ist mittlerweile üblich, weil sie sonst nicht wissen, was man einem alten Herrn sonst für eine Rolle geben sollte. Die Drehbuchautoren sind zwischen 30 und 50 Jahre alt. Aber das kann ich auch gut verstehen, wenn man über 75 Jahre alt ist, fällt einem nicht ein, dass man ein dynamischer Feldherr oder Politiker ist.

Wie wäre es denn mal mit einem älteren Ermittler. Zum Beispiel Miss Marple in männlich?

Es gab mal so was ähnliches, was leider kein großer Erfolg war. „Adele kann’s nicht lassen“ hieß die Serie und war mit Ruth Drexel. Aber ich glaube, die Engländer sind in dieser Beziehung sehr viel besser. Die sind grundsätzlich exaltierter. Dadurch ergibt sich viel mehr Witz. Ich merke das auch, wenn ich englisches Fernsehen gucke oder im britischen Parlament. Da wird Wert darauf gelegt, dass man witzig ist, und es wird gern gelacht. Das ist bei unseren Politikern eher nicht so der Fall. In England gibt es zum Beispiel auch „Wer wird Millionär?“. Da fällt mir auf, dass der Moderator Jeremy Clarkson den Leuten immer sehr hilft und ironisch und lustig ist. Bei uns ist Jauch da eher ein Oberlehrer, der korrigiert. Das ist einfach eine andere Mentalität. Die Engländer haben mehr Humor und sind witziger. Wir sind ernsthafter, aber dafür moralisch extrem sauber.

Halmer: „Ich wollte fliehen“

Über Sie ist bekannt, dass Sie seit Ihrer Jugend ein großer Kinofan sind. Wie sehr bedrückt Sie die aktuelle Lage?

Ich war früher ein- bis zweimal pro Tag im Kino. Ich wollte fliehen. (lacht) Damals wurden viel mehr Filme gezeigt als heutzutage. Es gab amerikanische Cowboyfilme ohne Ende und deutsche Heimatfilme mit Lilli Palmer, O. W. Fischer oder Horst Buchholz. Aber auch schon vor Corona war es schwierig für die Kinos, seitdem die Fernseher so groß geworden sind. Meine Söhne haben Projektoren, mit denen sie Filme an die Wand werfen können. Das ist dann fast schon wie im Kino. Da kann man die Filme dann zu Hause konsumieren. Das ist schon ein neuer Trend. Dazu kommen dann noch Streamingdienste wie Netflix.

Sie selber drehen aber noch regelmäßig Kinofilme.

Am 17. Januar startet in Saarbrücken digital das Filmfestival Max Ophüls Preis, auf dem „Die Vergesslichkeit der Eichhörnchen“ gezeigt wird. Den Film habe ich vor zwei Jahren mit Emilia Schüle gedreht. Er zeigt die Problematik einer ukrainischen jungen Frau, die ihr fünfjähriges Kind verlässt, um in Deutschland Geld zu verdienen, indem sie einen alten, dementen Mann pflegt. Das war eine sehr ernsthafte Auseinandersetzung mit dem Thema Demenz. Ich hoffe, dass unser Film noch mal in den Kinos startet. Aber wenn die ganzen Kinos wieder öffnen dürfen, werden bestimmt erst mal die ganzen Blockbusterfilme rausgehauen.