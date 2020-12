Günther Jauch: Eher Typ Aufwärmen, als Typ Koch

Anzeige

Berlin. Fernseh-Moderator Günther Jauch betreibt zwar in Potsdam ein Restaurant, findet seine eigenen Kochkünste aber sehr bescheiden. „Man möge mich bitte nicht an den Herd stellen. Ich kann mir Nudeln kochen, mir Spiegeleier machen. Also so kochen, dass ich nicht verhungere. Kochen würde ich das aber nicht nennen, eher erwärmen“, sagte der 64-Jährige der Zeitschrift „Gala“.

Am Sonntag moderiert Jauch den RTL-Jahresrückblick „2020 Menschen, Bilder, Emotionen“ - coronabedingt dieses Jahr ohne Studiopublikum. Zu Gast sind unter anderem Howard Carpendale, Mick Schumacher, Gesundheitsminister Jens Spahn und der Virologe Hendrik Streeck.