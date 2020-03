Guido Maria Kretschmer verhält sich anders wegen des Coronavirus

Anzeige

Hamburg. Das neuartige Coronavirus hat bereits den Alltag des deutschen Modedesigners und TV-Stars Guido Maria Kretschmer beeinflusst. "Wir haben Autogrammstunden abgesagt und so größere Geschichten", sagte der 54-Jährige am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Ihm falle es allerdings noch ein bisschen schwer, Körperkontakt zu vermeiden. "Ich habe jetzt nie mit Zunge sofort geküsst und Hurra!" Aber er sei eben schon jemand, der nah an Menschen rangehe. "Und das habe ich mir auch noch gar nicht so richtig abgewöhnt bis jetzt. Es fällt mir auch schwer, weil ich es höflich finde, die Hand zu geben. Aber ich passe einfach auf."

Zuletzt sei er zudem vermutlich wegen des Coronavirus in den Genuss eines fast leeren Flugzeuges gekommen. "Ich musste jetzt auch nochmal fliegen zu einem Dreh und da war ich fast der Einzige im Flieger."

RND/dpa