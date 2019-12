Großeinsatz bei Rapper-Konzert: Polizei durchsucht Besucher und Backstage-Bereich

Anzeige

München. Massive Kontrollen und Durchsuchungen im Backstage-Bereich: Das Konzert der Musiker RAF Camora („Sag ihnen 2“) und Bonez MC („Ohne mein Team“) in München wurde am Freitag von rund 170 Beamten begleitet – nach Angaben eines Polizeisprechers etwa doppelt so viele Beamte wie bei einer normalen Veranstaltung.

Bereits bei dem ersten Konzert der Musiker in Bayerns Landeshauptstadt im Februar durchsuchten Polizeibeamte an- und abreisende Besucher in Bezug auf Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz.

So auch bei diesem Konzert: Ein Sprecher bestätigte dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), dass 22 Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, 32 Verstöße wegen Trunkenheit im Verkehr sowie „kleinere Sachen wie Fahren ohne Fahrerlaubnis und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte“ aufgenommen wurden.

Durchsuchungen im Backstage-Bereich

Insgesamt hätten jedoch weniger Besucher während des Konzerts Drogen konsumiert, so der Sprecher. Das liege vermutlich daran, dass die Rapper zuvor bei Instagram angekündigt hatten, dass mit Kontrollen zur rechnen sei.

Nach dem Konzert ist es zudem zu Durchsuchungen im Backstage-Bereich gekommen. Instagramvideos von Rapper Maxwell, der ebenfalls bei dem Konzert vor Ort war, und Bonez MC zeigen die Polizisten und das Abführen einer männlichen Person. Weitere Angaben machte der Polizeisprecher nicht, die Staatsanwaltschaft war für eine Nachfrage des RND nicht zu erreichen.

RND/ce