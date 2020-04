„Großartig“: Donald Trump schwärmt von Helene Fischer

Anzeige

Der Twitter-Feed von US-Präsident Donald Trump (73) ist immer wieder für Überraschungen gut. Seine Tweets beinhalten neben verbalen Angriffen auf seine politischen Gegner und harscher Medienkritik auch mal Komplimente - heute für die deutsche Schlagersängerin Helene Fischer (35). Trump teilte ein Video eines Auftritts aus der “Helene-Fischer-Show” und schrieb dazu “Great!” - auf Deutsch “großartig”.

In dem Clip steht Fischer mit Celine Tam auf der Bühne, einer zehnjährigen Sängerin aus Hongkong. Gemeinsam singen sie den Hit “Raise me up” von Secret Garden. Das Video stammt aus dem Jahr 2017 und wurde ursprünglich von der Sängerin und Trump-Unterstützerin Kaya Jones gepostet. Der Clip gefiel Trump offenbar so sehr, dass er den Auftritt auch mit seinen Followern teilen wollte.

RND/am