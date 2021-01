„Wirkt wie ein glücklicher alter Mann“: Greta Thunberg macht sich über Foto von Trump lustig

Anzeige

Das war‘s: Der scheidende US-Präsident Donald Trump hat das Weiße Haus verlassen. Joe Biden wird an diesem Mittwoch als neuer Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt. Das sorgt bei vielen Menschen auf aller Welt für Erleichterung. Auch die junge Klimaaktivistin Greta Thunberg (18) kann sich einen Spruch zum Abschied von Trump nicht verkneifen.

„Er wirkt wie ein sehr glücklicher alter Mann, der sich auf eine glänzende und wundervolle Zukunft freut. So schön zu sehen!“, schreibt die Schwedin auf Twitter zu einem letzten Bild, das Trump winkend beim Einsteigen in ein Flugzeug zeigt.

Die Ironie ist nicht zu übersehen. Der Witz dahinter: Mit ähnlichen Worten hatte sich Trump einst über Thunberg geäußert, nach ihrer Rede beim UN-Klimagipfel. „Sie wirkt wie ein sehr glückliches junges Mädchen, das sich auf eine glänzende und wundervolle Zukunft freut. So schön zu sehen!“, schrieb der Präsident damals auf Twitter.

Nicht das erste Mal, dass Greta Trump-Spruch gegen ihn verwendet

Es ist nicht das erste Mal, dass die Klimaaktivistin einen Spruch Trumps aufnimmt und ihn gegen ihn verwendet. Nachdem er mal über sie geschrieben hatte, dass sie an ihren Problemen mit der Aggressionsbewältigung arbeiten müsse und sich dann einfach mal einen guten, alten Film mit einem Freund ansehen solle, reagierte sie bei der US-Wahl - als Trump einen Tweet mit den Worten „STOP THE COUNT!“ absetzte - mit Humor: „So lächerlich. Donald muss an seinem Agressionsbewältigungsproblem arbeiten und dann mit einem Freund in einen guten alten Film gehen! Chill Donald, Chill!“.

Nun hat Thunberg wieder den richtigen Moment gefunden, um mit einem von Trump damals gegen sie verwendeten Spruch mit viel Humor zurückzuschlagen.