Greta Thunberg bekommt Skulptur an englischer Uni – Kritik von Studierenden

Greta Thunberg steht nun aus Bronze auf dem Campus der Universität von Winchester im Süden von England. Das Kunstwerk von Christine Charlesworth wurde am Dienstag enthüllt und trägt den Titel „Make a difference“, zu Deutsch: Mache einen Unterschied. Nach Angaben der Initiatoren handelt es sich bei der Skulptur um die erste lebensgroße Abbildung der schwedischen Umweltaktivistin.

Die Studentenvereinigung der Universität kritisierte das Projekt - allerdings nicht aufgrund der Persönlichkeit an sich, sondern wegen der hohen Ausgaben für das rund 24.000 Pfund (rund 28.000 Euro) teure Kunstprojekt, das bereits 2019 in Auftrag gegeben wurde. Es sei ein „Projekt aus Eitelkeit“, das Geld hätte besser anders ausgegeben werden können, so die Vereinigung auf Twitter.

Studierende kritisieren Ausgaben für Statue von Greta Thunberg

„Greta Thunberg ist ein fantastisches Vorbild für alle. Sie ist jemand, der laut und stolz über wichtige globale Themen spricht“, so die Präsidentin der Studentenvereinigung, Megan Ball. Dennoch halte man die Statue zum jetzigen Zeitpunkt für falsch: „Wir befinden uns in einem Covid-19-Jahr, viele Studenten haben keinen Zugang zum Campus, viele versuchen, online zu studieren und brauchen dringend Unterstützung.“ Deshalb fordern die Studierenden, dass die gleiche Summe, genau 23.760 Pfund, für studentische Hilfsangebote freigegeben werden.

Die Universität von Winchester hingegen verteidigt sich. In einer Pressemitteilung wird der Vizepräsidenten der Universität, Joy Carter, zitiert: „Es wurde kein Geld von der Studentenbetreuung oder vom Personal abgezweigt, um das Projekt zu finanzieren.“ Zudem habe die Universität in diesem Jahr bereits umgerechnet 6,9 Millionen Euro für Hilfsangebote für Studierende ausgegeben. Man hoffe, dass die Statue „ein Symbol für das Engagement gegen den Klimanotstand“ werde. Die Skulptur solle die Gemeinschaft inspirieren und daran erinnern, dass jeder die Welt zu etwas besserem machen könne.