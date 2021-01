Greta Thunberg bedankt sich für Glückwünsche mit Seitenhieb auf Verschwörungstheoretiker

Anzeige

Die wohl derzeit bekannteste Klimaaktivistin, Greta Thunberg, ist am Sonntag 18 Jahre alt geworden. Für die vielen Glückwünsche bedankt sich die Schwedin auf Instagram mit einem Foto – und spielt mit ein paar Sätzen auf Verschwörungstheorien um ihre Person an.

Thunberg schreibt: „Danke für all die Glückwünsche zu meinem 18. Geburtstag! Heute werdet ihr mich in einem nahegelegenen Pub finden, wo ich all meine dunklen Geheimnisse über den Klima- und Schulstreik sowie die Hintermänner, die mich nicht mehr länger steuern können, enthülle. Ich bin endlich frei!“ Von ihren Fans gab es für den Post innerhalb der ersten Stunde bereits mehr als 320.000 Likes – und noch weitere Glückwünsche.

Mit dem 18. Geburtstag darf Thunberg bei der nächsten schwedischen Parlamentswahl im Herbst 2022 erstmals ihre Stimme abgeben, auch Auto dürfte sie von nun an theoretisch fahren – einen Führerschein hat die junge Schwedin bislang aber noch nicht.

Ihren Ehrentag wollte die Stockholmerin daheim verbringen. Schon in den vergangenen Wochen hatte sie während ihrer freitäglichen Klimaproteste wegen der Pandemie und der damit verbundenen Corona-Maßnahmen Fotos von sich zu Hause online gestellt – davor hatte sie normalerweise vor dem Stockholmer Reichstag für das Klima protestiert. Ihre Mitstreiter in aller Welt bat sie online darum, auch die bei ihnen geltenden Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus einzuhalten.