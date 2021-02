„Grease“-Star Olivia Newton-John will sich nicht gegen Corona impfen lassen

Anzeige

Schauspielerin Olivia Newton-John hat in einem Interview mit der Zeitung „The Herald Sun“ über ihre Gesundheit und auch die Corona-Schutzimpfung gesprochen. Auf die Frage, ob sie sich impfen lassen werde, sagte der „Grease“-Star: „Nein, zu diesem Zeitpunkt nicht.“

Dabei würde der 72-Jährigen eine Impfung zustehen, im US-Bundesstaat Kalifornien, wo die Sängerin lebt, können sich alle über 65-Jährigen impfen lassen. Zudem kämpft der „Grease“-Star zum dritten Mal gegen eine Brustkrebserkrankung und gilt somit als Risikopatient.

Olivia Newton-Johns Tochter spricht sich gegen Impfungen aus

Genaue Gründe für ihre Ablehnung einer Schutzimpfung nannte Newton-John nicht. Stattdessen äußerte sich ihre Tochter, die 35-jährige Chloe Lattanzi, in dem Interview zu dem Thema. Sie wolle ihrem Körper keine Giftstoffe und „Pestizide“ in Form einer Impfung zufügen. Mehr noch sei sie der Überzeugung, Menschen würden einer Impfung nur vertrauen, „weil der Arzt es für sicher erklärt“.

Verschwörungstheorien dieser Art werden in den USA immer wieder verbreitet. Das Impfzentrum in Los Angeles musste am Samstag sogar kurzzeitig schließen, weil Menschen ohne Masken dort gegen die Covid-Impfungen demonstrierten.