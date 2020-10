Graciano Rocchigiani: Grab mit Boxring und Boxhandschuhen erinnert an “Rocky”

Anzeige

Anzeige

Berlin. Zwei Jahre nach dem Tod von Graciano Rocchigiani (1963-2018) erinnert ein Grab besonderer Art an den Ex-Box-Weltmeister. Das Grab auf dem St. Matthäus-Kirchhof in Berlin-Schöneberg ist wie ein Boxring gestaltet. Umringt von roten Tauen steht in der Mitte der Grabstein, auf dem zwei Boxhandschuhe liegen und an dem ein Foto des als “Rocky” bekannten Boxers angebracht ist. Unter dem Bild stehen die Worte: “In liebevoller Erinnerung an unseren Weltmeister”. Und die Titel: WM 1988, EM 1991 und WM 1998.

Rocchigiani war am 1. Oktober 2018 bei einem Unfall auf Sizilen ums Leben gekommen. Er wurde in dem italienischen Ort Belpasso überfahren. Der Boxer war sofort tot, er wurde 54 Jahre alt. An der Beerdigung zwei Wochen später nahmen viele Prominente teil. Das Grab befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft zu den Gräbern der Gebrüder Grimm.