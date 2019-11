„Goodbye Deutschland”-Star Daniela Büchner zeigt ihre neue Frisur

Anzeige

Bekannt wurde die damals noch hellblonde Daniela „Danni“ Büchner (41) an der Seite von „Goodbye Deutschland“-Star Jens Büchner (1969–2018). Wenige Monate nach dem überraschenden Tod des Mallorca-Entertainers im vergangenen Jahr trennte sie sich Anfang 2019 von ihrer langen Mähne. „Für mich ist diese blonde Person mitgegangen – und das fühlt sich gut an“, sagte sie im März über ihren dunkelblonden und kinnlangen Bob. Nun hat die fünffache Mutter wieder eine Typveränderung gewagt.

Daniela Büchner bereitete sich auf Shitstorm vor

Wie Büchner mit einem Foto auf ihrer Instagram-Seite zeigt, ist das Haar nun noch dunkler, angestuft, leicht gewellt und an einigen Spitzen aufgehellt. Sie lächelt in die Kamera und schreibt dazu auf Englisch: „Ich denke, du musst etwas Neues tun, um dich immer wieder neu zu erfinden.“ Allerdings rechnet sie offenbar mit einem Shitstorm für ihren neuen Look. Denn sie kommentiert ihren Post selbst mit den Worten: „So, habe mir schon mal Popcorn besorgt, um mich hier über einige Kommentare zu amüsieren.“

Doch ihre Follower scheinen voll des Lobes zu sein: „Du siehst toll aus“, „Perfekt“, „Sieht mega aus“, „Bombe“, „Sieht sehr gut aus“ und dergleichen ist in den Kommentaren zu lesen.

Daniela und Jens Büchner lernten sich 2015 kennen. 2017 feierten sie Hochzeit. Gemeinsam bekamen sie die Zwillinge Jenna und Diego (3). Sie brachte außerdem Jolina, Volkan und Jada mit in die Ehe. Jens Büchner starb am 17. November 2018 in Palma auf Mallorca an Lungenkrebs.

