Goldie Hawn wird 75 Jahre alt: „Oma zu sein ist das Großartigste überhaupt!“

Sie wird am Samstag tatsächlich schon 75 Jahre alt: Wer Goldie Hawn bei dem Zoom-Interview vor sich in ihrem Wohnzimmer sitzen sieht, kann das kaum glauben. Denn die Hollywood-Blondine und siebenfache Großmutter sieht nicht nur viel jünger aus, sie hat auch jede Menge Energie und noch viel vor. Mit ihrer Langzeitliebe Kurt Russell steht sie weiterhin vor der Kamera – ein Trauschein ist allerdings nicht in Sicht.

Wie werden Sie feiern?

Nur mit einem netten Abendessen. Für mich ist jeder Tag, an dem ich aufwache, ein Geburtstag. 75 ist kein Meilenstein.

Vor dem Älterwerden ist Ihnen also nicht bange?

Das würde mir nur Energie rauben. Wichtig ist es, gesund zu bleiben. Und die Dinge, die man leidenschaftlich gern tut, weiter zu verfolgen. Ich habe einfach Spaß im Leben, am liebsten mit Familie und Freunden.

Eine Riesenparty wäre ja zu Corona-Zeiten sowieso nicht möglich.

Daher wird alles im kleinen Familienkreis bleiben. Wir lassen uns alle regelmäßig testen, damit es sicher ist. Ansonsten habe ich an die Feier keine großen Erwartungen – keine größeren als sonst (lächelt).

Und was wünschen Sie sich zum Geburtstag?

Wenn man meine Mutter gefragt hat „Was möchtest du zum Geburtstag?“, dann hat sie immer gesagt „Schenk mir nur Liebe, das reicht“. Und genauso empfinde ich das auch. Die bestmögliche Zeit mit meinen Liebsten zu verbringen, das ist mein Ein und Alles!

Ihre Familie wächst ständig. Sie haben vor Kurzem Ihr siebtes Enkelkind bekommen.

Oma zu sein ist das Großartigste überhaupt! Wenn du siehst, wie fantastisch deine eigenen Kinder als Eltern sind, dann ist das eine tolle Bestätigung für einen selbst. Die Kleinen wissen, dass sie bei Gogy und Gogo Sachen bekommen, zu denen ihre Eltern Nein sagen.

Gogy und Gogo?

So nennen unsere Enkel Kurt und mich. Das ist ihre Version von Opa und Oma.

US-Schauspielerin Goldie Hawn küsst 2017 ihren Lebensgefährten, US-Schauspieler Kurt Russell, vor ihrem Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood, nachdem beide hier mit je einem Stern geehrt worden sind. © Quelle: Richard Shotwell/Invision/AP/dpa

Ihre Enkel können die Großeltern als Weihnachtsmann und Mrs. Claus im zweiten Teil von „Christmas Chronicles“ bewundern. Wann haben Sie und Kurt eigentlich das erste Mal zusammen vor der Kamera gestanden?

Das war 1968 im Disney-Musical „The One and Only Genuine Original Family Band.“ Kurt war damals 16 und ich 20. Also viel zu jung für mich!

Dafür hat er ja dann 15 Jahre später bei Ihnen eine Chance bekommen und diese genutzt!

Allerdings. Am nächsten Valentinstag sind wir tatsächlich schon 38 Jahre zusammen. Man, ich sollte aufhören, zu zählen!

Was ist das Erfolgsgeheimnis Ihrer Langzeitbeziehung?

Wir haben beide akzeptiert, dass eine Beziehung durch verschiedene Phasen geht. Die heiße Romanze vom Anfang, die stirbt im Laufe der Jahre auf die eine oder andere Art. Deshalb ist es wichtig, dass man eine tiefe Freundschaft entwickelt und sich gegenseitig unterstützt. Damit kann man eine fantastische Beziehung führen, die sich dann auch im Alter sehr romantisch anfühlt. Gute Freunde zu sein ist der Schlüssel, um alle Krisen zu meistern.

Gab es Krisen bei Ihnen?

Jeder geht in Beziehungen durch Tiefs, aber auch wundervolle Hochs. Wichtig ist, dass man respektiert, wenn der Partner mal völlig anderer Meinung ist. Allerdings muss dann alles auf den Tisch. Nur so kann man dann einen Weg finden, wie man durch Meinungsverschiedenheiten navigiert, ohne dass was nachhängt.

Sie und Kurt werden seit fast vier Jahrzehnten gefragt, wann sie endlich heiraten. Nervt das eigentlich?

Interessanterweise bekommen wir diese Frage schon länger nicht mehr gestellt. Scheinbar haben sich die Leute nach fast 38 Jahren mit unserer wilden Ehe abgefunden. Ich vermisse beinah diese schizophrenen Storys in den Klatschblättern über uns. Entweder standen wir kurz vor der Hochzeit oder vor der Scheidung. Ich fand das wirklich witzig.

Die US-Schauspielerin Goldie Hawn und ihre Tochter Kate Hudson im Jahr 2019.

Gibt es im Hause Hawn/Russell feste Weihnachtstraditionen?

Ja, wir versammeln uns traditionell alle in unserem Chalet in Colorado am 1. Weihnachtstag. Und Kurt macht, was er schon für unsere Kinder gemacht hat, als sie klein waren: Er spielt Santa Claus. Dann essen wir alle zusammen. Ich koche natürlich selbst. Und danach machen wir Bescherung. Allerdings bleiben wir in diesem Jahr in Los Angeles.

Wegen der Pandemie?

Nein, weil unser achtes Enkelkind genau am 1. Weihnachtstag Geburtstermin hat. Deshalb feiern wir in Kalifornien.

Gibt es etwas, was Sie nach einem Dreivierteljahrhundert noch unbedingt im Leben tun wollen?

Ich habe keine wilden Träume oder Ideen mehr, die ich mir erfüllen will. Das führt eh nur zu Enttäuschungen. Mein größter Wunsch, den ich schon als kleines Mädchen hatte, ist in Erfüllung gegangen. Ich wollte Filmstar werden und alle haben mich für verrückt erklärt. Denen hab ich’s gezeigt (lacht)!