Todesursache geklärt: „Golden Girls-Star Betty White starb infolge eines Schlaganfalls

Los Angeles. Die Schauspielerin Betty White ist an den Folgen eines Schlaganfalls sechs Tage vor ihrem Tod gestorben. Die beliebte „Golden Girls“-Darstellerin erlag den Folgen eines zerebrovaskulären Unfalls am 25. Dezember, dem medizinischen Begriff für einen Schlaganfall, wie aus der Sterbeurkunde hervorgeht, die die Nachrichtenagentur AP am Montag erhielt. White war am 31. Dezember in ihrem Haus im Stadtteil Brentwood in Los Angeles gestorben, die Todesursache wurde von ihrem Arzt angegeben. Sie wurde 99 Jahre alt.

In der Sterbeurkunde ist Whites offizieller Name Betty Marion Ludden aufgeführt. Dies ist der Nachname ihres Mannes Allen Ludden, mit dem sie von 1963 bis zu seinem Tod im Jahr 1981 verheiratet war und dessen Namen sie angenommen hatte.

White starb kurz vor 100. Geburtstag

Whites komödiantisches Talent und ihr Charme machten sie mehr als 60 Jahre lang zu einer festen Größe im Fernsehen. Sie wurde von mehreren Generationen von Fans gefeiert. Sie starb weniger als drei Wochen vor ihrem 100sten Geburtstag. Sie wurde eingeäschert, ihre sterblichen Überreste wurden am Freitag Glenn Kaplan übergeben, dem Mann, der für Whites Patientenverfügung zuständig war. US-Präsident Joe Biden und viele andere Prominente und führende Persönlichkeiten würdigten sie nach ihrem Tod.