„Golden Girls“-Star Betty White feiert 99. Geburtstag

Los Angeles. Die US-Komikerin Betty White hat mit Blick auf ihren 99. Geburtstag am Sonntag Humor gezeigt. „Da ich 99 werde, kann ich so lange aufbleiben, wie ich will, ohne um Erlaubnis zu fragen!“, schrieb White der Nachrichtenagentur AP in einer E-Mail.

An ihrem Geburtstag wollte die Schauspielerin aus der Serie „Golden Girls“ ein paar Enten füttern, die regelmäßig ihr Anwesen in der Gegend von Los Angeles besuchten. Als Festmahl gebe es einen Hotdog und Fritten, die ihr zusammen mit einem Strauß Rosen von ihrem langjährigen Freund und Agenten Jeff Witjas gebracht würden.

Für ihre Arbeit als Schauspielerin und Komikerin hat White fünf Emmy Awards erhalten. Sie bekam 2010 einen für ihren Gastauftritt in der Comedy-Show „Saturday Night Live“. White war von 1963 bis zu seinem Tod 1981 mit dem Spielshow-Gastgeber Allen Ludden verheiratet.