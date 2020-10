GNTM-Siegerin Stefanie Giesinger flüchtet vor Heidi Klum aus Fitnessstudio

Anzeige

Berlin. Auch einem Model mit fast vier Millionen Instagram-Followern mangelt es manchmal an Selbstbewusstsein – das beweist eine Episode, die Stefanie Giesinger (24) öffentlich macht. Sie sei am Montag Superstar Heidi Klum im Fitnessstudio begegnet – und habe sofort Reißaus genommen, berichtet die Siegerin von Klums Castingshow „Germany’s Next Topmodel“ aus dem Jahr 2014.

Noch am Montagvormittag meldet sich Giesinger nach einer kleinen Pause bei Instagram zurück und kündigt in ihrer Story an, ins Fitnessstudio zu gehen. Geblieben ist sie dort allerdings nicht lange, wie sie kurze Zeit später selbst einräumt. Oder genauer gesagt: Sie hat das Fitnessstudio Hals über Kopf wieder verlassen.

„Ich gehe ins Fitnessstudio – und wer von allen möglichen Personen auf diesem Planeten ist im Gym? Heidi Klum!“, erzählt Giesinger ihren Followern auf Englisch. „Ich stoppe nicht und winke und sage Hallo – ich drehe mich um und renne weg.“ Warum sie das gemacht habe? „Selbstbewusstseins-Level Null. Ich wollte nicht, dass sie enttäuscht darüber ist, wen sie vor sechs Jahre ausgewählt hat“, sagt Giesinger mit Blick auf ihren GNTM-Sieg. Die 24-Jährige fühle sich nämlich zurzeit „so hässlich und unsicher, wie ich mich noch nie zuvor gefühlt habe“.

Heidi Klum für GNTM-Dreharbeiten in Berlin

Dass ihre Befürchtungen und Ängste vor Klums Reaktion eigentlich grundlos sind, betont Giesinger am Ende selbst noch: „Heidi ist die süßeste Person und ich bin sicher, sie würde nichts Komisches über mich denken.“

Heidi Klum hält sich zurzeit wegen Dreharbeiten für die neue GNTM-Staffel in Berlin auf – für Giesinger gibt es also durchaus die Möglichkeit, der „Model-Mama“ doch noch Hallo zu sagen.