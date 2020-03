GNTM-Kandidatin Mareike Lerch auf Malediven in Corona-Quarantäne

Anzeige

Anzeige

Kuredu Insel. Die Verbreitung des Coronavirus führt dazu, dass immer mehr Regionen abgeriegelt werden und Menschen unter Quarantäne gestellt werden. So auch die GNTM-Kandidatin Mareike Lerch, die gerade auf den Malediven ist. In einem Instagram-Post berichtet das Tattoo-Model von der Situation. “Wie einige schon mitbekommen haben, sind wir hier nun mit allen Gästen unter Quarantäne und dürfen die Insel bis auf weiteres nicht mehr verlassen”, schreibt sie.

GNTM-Kandidatin mit Freund im Urlaub auf den Malediven

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Die Kandidatin von “Germany’s Next Topmodel" verbringt ihre Zeit gemeinsam mit ihrem Freund Philipp Herder am Meer. “Um auf Nummer Sicher zu gehen, halten wir uns derzeit lieber in der Nähe von Fischen als von Menschen auf.” Gesundheitliche Probleme hat das Paar nicht: "Uns geht es zum Glück sehr gut hier und wir hoffen euch da draußen auch. Passt auf euch auf”, schreibt Mareike Lerch.

Ihr Freund geht etwas näher auf die Corona-Lage auf der Insel ein. So darf niemand den Ort betreten oder verlassen. “Ich weiß, dass es schlimmere Orte gibt, an denen man unter Quarantäne stehen kann, aber es ist definitiv nichts, was sich sehr gut anfühlt.” Beide versuchen sich die Zeit zu vertreiben: “Wir versuchen, das Beste aus der Situation herauszuholen, also brauchen wir bald Kindernamen, irgendwelche Tipps? Nur ein Scherz Jungs ...”

RND/am