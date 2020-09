“Glee”-Star Naya Rivera: Rührende Videobotschaft von Ex-Mann Ryan Dorsey

Anzeige

“Ich muss meinem Sohn sagen, dass seine Mutter ein Engel ist, dass sie bei Gott ist, dass sie im Himmel ist. Und er fragte: ‘Ich möchte auch dorthin gehen. Wie komme ich dorthin?’ Niemand möchte so etwas von der unschuldigsten Seele, die er kennt, hören.” Mit diesen emotionalen Worten meldet sich Schauspieler Ryan Dorsey, der Vater von Naya Riveras fünfjährigem Sohn Josey, auf Instagram zu Wort.

Etwas mehr als 80 Tage nach dem Tod seiner Ex-Freundin, “Glee”-Darstellerin Naya Rivera, geht es Dorsey sichtlich schlecht. Zehn Kilo habe er abgenommen, sagt er, “ich bin jeden Tag traurig, ich schlafe nicht, ich starre an die Decke, ich starre an die Wand und denke darüber nach, wie viel Glück ich habe, dass ich noch meine Mutter habe, dass ich sie um Rat fragen kann. Und dann denke ich daran, dass mein Sohn diese Möglichkeit nicht mehr hat.”

Wegen Liebesgerüchten mit Riveras Schwester erhielt Ryan Dorsey Morddrohungen

Dass die Boulevardpresse über eine Beziehung zu Riveras Schwester Nickayla spekuliert, macht ihn dabei noch trauriger. Die beiden seien zusammengezogen – aber nicht aus romantischen Gründen, legt er in einem zwölfminütigen Video dar. “99 Prozent haben eine Meinung, obwohl sie unsere Familie und die schwierige Situation nicht kennen”, sagt Dorsey, “das ist der Grund, warum ich keine Kommentare in den sozialen Medien lese”. Offenbar erhielt Dorsey auch Morddrohungen und Todeswünsche von Rivera-Fans – die ihm eine Affäre mit deren Schwester anhängen wollten.

“Er hat mich gefragt, ob Titi nicht mit uns leben könne, weil sie das Nächste zu einer Mutter ist, was er noch hat”, sagt Dorsey über seinen fünfjährigen Sohn. Das Kind brauche seine Familie und auch wenn das Zusammenziehen von Nickayla und seinem Vater nur temporär sei, sei es jetzt das Richtige. “Ich bin plötzlich alleinerziehender Vater, muss meinen Sohn durch diese Zeit begleiten, wir müssen jede Stunde, jeden Tag, seit 80 Tagen, mit all dem leben”, sagt er. Er wünschte, seine größte Sorge würde einer Beziehung gelten – “und nicht all dem, mit was wir hier umgehen müssen.”

“Mein Sohn musste im Alter von fünf Jahren erwachsen werden”

Sein Sohn habe einen Albtraum miterleben müsse. Das Kind war mit seiner Mutter mit dem Boot rausgefahren, beim Schwimmen passierte das Unglück. Rivera bemerkte offenbar, dass sie unterging, schaffte es aber noch, ihren Jungen ins Boot zu hieven. Er sah, wie seine Mutter unterging und nie mehr auftauchte. Erst Tage später wurde die Leiche der 33-Jährigen geborgen. “Josey ist ein süßer, intelligenter, fürsorglicher junger Kerl, der im Alter von fünf Jahren erwachsen werden musste und Dinge erleben musste, die andere nie erleben müssen – seine Mutter zu verlieren.”

Der Fünfjährige habe nur die Familie – und die halte in der schweren Zeit zusammen, sowohl von Dorseys Seite als auch von Riveras. “Die Realität trifft uns immer wieder, die Trauer beginnt, die Traurigkeit wird stärker. Zu sagen, dass das traurig ist, ist das Understatement meines Lebens”, so der 37-Jährige, der 2014 bis 2018 mit Rivera verheiratet war. Wie könne er seinem Kind da den Wunsch abschlagen, vorübergehend mit der Tante zusammenzuleben, nur aus Angst, was Fremde dazu sagen könnten?

Nickayla Rivera ist Hasskommentaren auf Instagram ausgesetzt

Für seine Ex-Schwägerin findet der sichtlich mitgenommene Dorsey auch Worte: Nickayla würde ihr eigenes Leben opfern und auf Halt setzen, um für Josey da zu sein. “Ich bin dankbar, dass ich mit all dem nicht alleine fertig werden muss”. Nickayla Rivera muss sich auf ihren Social-Media-Kanälen auch einiges gefallen lassen. User posten Kotz-Smilies und abwertende Kommentare unter Fotos, die die beiden Schwestern zeigen. “Glaubst du, dass sie es gut finden würde, dass du mit ihrem Ex schläfst und vorspielst, Mommy zu sein und sie ersetzen zu wollen? Was für ein Bullshit ist das?”, schreibt etwa eine Frau.

Auch mit den beiden Frauen, die die Aufnahmen gemacht haben, die Dorsey mit dem Umzugswagen und ihn und seine Ex-Schwägerin Händchenhaltend zeigen, rechnet er ab. Sie hätten sich respektlos verhalten. “Ihr habt eine falsche Realität entstehen lassen. Ich hoffe, ihr konntet wenigstens eure Handyrechnungen damit bezahlen.” Er appelliert an die Menschen, erst zweimal nachzudenken, bevor sie sich in die Belange Fremder einmischten.