Gil Ofarims Antisemitismusvorwürfe: Musikmanager nach eigener Aussage im gleichen Leipziger Luxushotel homophob beleidigt

Leipzig. Am Montagabend meldete sich der Sänger Gil Ofarim auf Instagram und erklärte in einem Video, dass er antisemitisch beleidigt wurde. Nun meldete sich auch der Manager von Patricia Kelly, Piero Vecchelio (links im folgenden Instagram-Foto), zu Wort. Er äußerte sich gegenüber RTL, dass er im letzten Jahr ebenso im Leipziger „Westin“ Hotel schlechte Erfahrungen gemacht habe.

Vecchelio berichtet von homophoben und rassistischen Beleidigungen

In einem Statement, das RTL vorliegt, habe sich der Musikmanager über die mangelnde Sauberkeit in dem Hotelzimmer beschwert. Haare hätten auf dem Bett gelegen, der Abfluss sei verstopft gewesen. Der Hotelmanager sei dann zu seinem Zimmer gekommen und habe „an der Tür gepoltert“. Im Statement wird Vecchelio zitiert: „Als ich öffnete, schaute er mich von oben bis unten an und sagte: ‚Wegen dir, du Drecks-Schwuchtel bin ich jetzt hier raufgekommen?‘“ Piero Vecchelio, der in der Schweiz geboren wurde, solle „so schnell wie möglich in das Scheiß-Land zurück reisen“, wo er herkomme.

Hotel erteilt Vecchelio Hausverbot

Als sich Vecchelio in der Zentrale der Hotelkette beschwerte, bekam er allerdings nicht die Antwort, die er erwartet hatte. Das Antwortschreiben, das RTL ebenso vorliegt, heißt es: „Durch Ihr Verhalten am 4. Juni 2020 gegenüber unseren Mitarbeitern haben Sie den Hotelbetrieb nachhaltig gestört. Das können wir nicht länger hinnehmen. Wir sehen uns deshalb gezwungen, Ihnen für unser Hotelgebäude (...) unbeschränktes Hausverbot zu erteilen.“