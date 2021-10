„Pack deinen Stern ein“: Sänger Gil Ofarim erhebt Antisemitismusvorwürfe gegen Leipziger Luxushotel – Unternehmen will den Fall untersuchen

Anzeige

Leipzig. Sänger Gil Ofarim soll in einem Leipziger Hotel mit antisemitischen Aussagen konfrontiert worden sein. Bei Instagram veröffentlichte der 39-Jährige ein Video, in dem er die Situation an der Hotelrezeption schildert. Demnach habe ihm ein Mitarbeiter an der Rezeption des Westin-Hotels in Leipzig den Check-in verwehrt, solange er seine Kette mit Davidstern-Anhänger trage.

Hotelmanager soll Ofarim Check-in verweigert haben

In dem bei Instagram veröffentlichten Video sitzt Ofarim vor dem Eingang des Hotels und berichtet von dem Vorfall. Er habe mit anderen in einer Schlange vor der Rezeption gewartet, als nach und nach andere Hotelgäste vorgezogen wurden. Nach rund einer Viertelstunde sei auch er drangekommen und habe nachgefragt, warum er so lange habe warten müssen.

Der Rezeptionist habe daraufhin geantwortet, man habe die Schlange „entzerren“ wollen. „Dann ruft irgendeiner aus der Ecke: ‚Pack deinen Stern ein‘“, erzählt der Sänger weiter. Der Manager am Empfang habe dann ebenfalls gesagt: „Packen Sie Ihren Stern ein.“ Ofarim kämpft in dem Video daraufhin mit den Tränen. „Und dann sagt er (der Rezeptionist), wenn ich ihn jetzt einpacke, darf ich einchecken.“ Der Sänger wirkt fassungslos und beendet das Video mit den Worten „Deutschland 2021“.

Politiker und Politikerinnen verurteilen antisemitisches Verhalten im Netz

In den sozialen Netzwerken reagieren viele mit Entsetzen auf den judenfeindlichen Vorfall. Die Präsidentin der Jüdischen Studierendenunion, Anna Staroselski, twitterte: „Dem Musiker Gil Ofarim wurde gestern einfach der Check-in ins The Westin Leipzig verwehrt, weil er sichtbar einen Davidstern trug. Es reicht! Wir wollen uns nicht mehr verstecken!“

FDP-Politiker Konstantin Kuhle reagierte auf den Tweet mit den Worten: „Ich schäme mich für diesen antisemitischen Vorfall in Leipzig. Es tut weh, dass Jüdinnen und Juden in Deutschland so etwas erleben.“ Auch FDP-Bundestagsabgeordnete Linda Teuteberg kommentierte den Tweet: „Beschämend und unerträglich.“ FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann fügte noch hinzu: „Antisemitismus darf keinen Platz bei uns haben und muss an der Wurzel bekämpft werden.“

Gil Ofarim: Hotelgruppe reagiert auf Antisemitismusvorfall

Ofarims Management sagte auf Anfrage des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), dass der Musiker die Vorkommnisse in Leipzig erst einmal verdauen müsse und sichtlich schockiert sei. „Heute wäre der Geburtstag seines Vaters gewesen, deshalb möchte er zu diesem Thema auch erst einmal keine weiteren persönlichen Interviews geben.“

Das Hotel selbst war für das RND bisher nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Die Marriott-Gruppe, zu der es gehört, antwortete im Namen des Hotels, dass man sehr besorgt sei über Ofarims Bericht. „Wir behandeln diese Angelegenheit sehr ernsthaft.“ Man wolle zudem Kontakt zu Gil Ofarim aufnehmen, um genau herauszufinden, was passiert sei. „Unser Ziel ist es, gleichermaßen inklusiv, respektvoll und unterstützend gegenüber allen Gästen zu sein – egal welcher Religion sie folgen.“

Solidarität für Gil Ofarim

Josef Schuster vom Zentralrat der Juden in Deutschland sagt ebenfalls via Twitter: „Die antisemitische Anfeindung gegen Gil Ofarim ist erschreckend. So, wie zu hoffen ist, dass das Westin personelle Konsequenzen zieht, hoffe ich ebenso, dass wir künftig auf Solidarität treffen, wenn wir angegriffen werden.“

Auch Comedian Shahak Shapira, der selbst israelische Wurzeln hat, kommentiert den Vorfall mit den Worten: „Wenn Sachsen noch weiter zurück in die Vergangenheit reist, laufen dort nächstes Jahr Dinosaurier rum.“ Helge Lindh, Bundestagsabgeordneter der SPD, bedauerte den antisemitischen Vorfall und dankte dem Musiker für seine Offenheit: „Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie bestürzt ich bin. Keine Jüdin und kein Jude sollte sich in Deutschland je wieder verstecken müssen! Danke Gil Ofarim, dass Sie dieses für Sie so sichtbar schmerzhafte Erlebnis geteilt haben. Wir können und werden uns damit nicht abfinden!“

Gil Ofarim ist der Sohn des israelischen Sängers Abi Ofarim und dessen Frau Esther, die gemeinsam in den 1960er Jahren als Gesangsduo Esther & Abi international bekannt wurden.