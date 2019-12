“Geschmacklich nicht akzeptabel”: Gäste kritisieren Til Schweigers neue Pizzeria

Anzeige

Hamburg. Der 55-jährige Schauspieler und Regisseur Til Schweiger hat ein neues Restaurant in Hamburg eröffnet. Vor drei Jahren ging der 55-Jährige bereits mit dem Lokal „Barefood Deli" in Hamburg unter die Gastronomen. Weitere Konzepte, wie das „Barefoot Hotel" am Timmendorfer Strand oder die "Barefoot Lodge" in Südafrika folgten. Das neue Restaurant „Henry Likes Pizza" reiht sich nun in das Schweiger-Unternehmen ein.

Esel inspirierte Schweiger zum Restaurant

Vor einem Monat wurden in der Hamburger Pizzeria die Türen geöffnet. Til Schweiger sagte der „Bild": „Ursprünglich wollte ich ein Café eröffnen, dann kam uns die Idee mit dem Pizza-Konzept." Zu dem Namen wurde Schweiger angeblich von einem Esel inspiriert. Wie auf der Instagramseite der Pizzeria erklärt wird, lebt der Esel Henry auf Schweigers Finca auf Mallorca. Nicht alle Gäste sind jedoch vom Konzept der Pizzeria überzeugt.

Gäste kritisieren Schweigers Pizzeria

Über 100 Gästebewertungen sind bereits über Google abgegeben worden. Die Meinungen der Restaurant-Kunden gehen dabei sehr weit auseinander. Entweder loben sie die original italienische Pizza und das gemütliche Ambiente vor Ort oder kritisieren lange Wartezeiten und ein schlechtes Preis-Leistung-Verhältnis.

Während eine Nutzerin schreibt: „Wir waren nun das zweite Mal dort und die Pizza war sehr lecker! Das Personal ist auch mega freundlich - wir kommen gerne wieder!", äußert ein anderer Nutzer eine gegenteilige Meinung: „Wir waren bisher zweimal da und [das Essen war] beide Male leider geschmacklich nicht akzeptabel." Weitere Kommentare unterstützen diese Bewertung: „Total überteuerte Pizza, wenig Belag, unfreundlich. Die einzige schlechte Erfahrung meines Hamburg Trips" und „Der Laden ist toll, wenn man gerade ein Diät macht und nichts essen möchte." Andere Nutzer können die schlechten Bewertungen jedoch kaum nachvollziehen: „Wirklich ein klasse Laden! Vom Ambiente bis zur Karte alles top."

Zukünftige Kunden müssen sich also wohl selbst eine Meinung über die neue Pizzeria von Til Schweiger bilden.

RND/al