Gerüchte um Beziehung mit Alexander Zverev: Sophia Thomalla postet Knutschfoto

Anzeige

Anzeige

Sind sie ein Paar oder nicht? Nachdem Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev zurückhaltend, aber mit einem breiten Grinsen auf Berichte über eine Beziehung mit Schauspielerin Sophia Thomalla reagierte, meldet sich nun Sophia Thomalla auf ihrem Instagramaccount zu Wort. Dort postet sie ein Foto, das wie eine Bestätigung der Beziehung wirkt: Es zeigt sie am Strand, wie sie einen blonden Mann küsst, bei dem es sich vermutlich um Zverev handelt. Eindeutig zu erkennen ist es aber nicht.

Eine schriftliche Bestätigung einer Beziehung ebenfalls aus: Stattdessen schreibt Thomalla: „Ich hätte da für 2021 noch ein Ass im Ärmel…“. Eine klare Anspielung für ihre Follower, die sie in der Kommentarspalte bereits zu ihrer Beziehung beglückwünschen. So schreibt eine Abonnentin: „Macht Point“ in Anspielung auf den Beruf ihres anscheinend neuen Freundes.

Anzeige

Zverev über Thomalla: „Sie ist ganz nett“

Zuvor hatte die „Bild“ berichtet, dass die beiden ein Paar seien. Demnach seien der US-Open-Halbfinalist und die seit Mittwoch 32 Jahre alte Moderatorin seit einigen Wochen liiert. Zverev zählt beim Masters-Turnier im US-Bundesstaat Kalifornien zu den Favoriten.

Auf die Frage nach seiner scheinbar neuen Freundin hielt sich der Profi-Sportler aber bedeckt. „Sie ist ganz nett“, sagte er am Mittwoch in Indian Wells auf die Frage, was er zu einem entsprechenden Medienbericht sagen könne - und grinste breit.