Gemeinsam bei Anti-Rassismus-Demo: Seltenes Foto von Sarah Connor mit ihrem Sohn Tyler

Der Tod des schwarzen US-Amerikaners George Floyd bewegt weltweit die Menschen. Sein Tod bei einem brutalen Polizeieinsatz löste eine Protestwelle in den USA aus, in sozialen Medien rufen viele Prominente zum Kampf gegen Rassismus auf. Weltweit kam es zu Demonstrationen - auch Sängerin Sarah Connor und ihr Sohn Tyler (16) protestierten bei einer “Black Lives Matter”-Demonstration in Berlin auf dem Alexanderplatz.

Tyler Terenzi postete ein Foto des Mutter-Sohn-Gespanns auf Instagram und gab einen Einblick in das emotionale Ereignis. “Ich finde es wunderschön, so viele Menschen zu sehen, die wissen, was in der Welt passiert und sich gegen die Ungerechtigkeit stellen. Zusammen sind wir stark!”, schreibt er unter anderem dazu.

Auch Sarah Conner postete Bilder der Demonstration auf Instagram

Auch Sängerin Sarah Connor postete auf Instagram Fotos von der “Black Lives Matter”-Demonstration. Dazu schrieb sie: “Es war sehr bewegend beim SILENT PROTEST auf dem Berliner Alexander Platz heute. Zusammen mit meinen Freunden und Gospelsängern von den Gospel Voices Of America und meiner Familie sind wir heute mit 15.000 anderen Menschen zusammen gekommen und haben friedlich demonstriert.”

Exzessive Polizeigewalt in den USA

Exzessive Polizeigewalt, insbesondere gegenüber Schwarzen, ist seit jeher ein großes Problem in den USA. Deshalb wurde unter anderem auch die “Black Lives Matter”-Bewegung gegründet, die sich explizit gegen Rassismus, Polizeigewalt und Diskriminierung von Afroamerikanern in den USA wendet.