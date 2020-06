Geht wählen: Beyoncé appelliert an Fans - ihre Tochter (8) bekommt Preis

Anzeige

Anzeige

Los Angeles. Sie ist erst acht Jahre alt, steht aber schon im Rampenlicht wie ihre berühmten Eltern Beyoncé (38) und Jay-Z (50): Blue Ivy Carter hat nun ihren ersten BET Award gewonnen. Sie wurde für “Brown Skin Girl” ausgezeichnet, einen Titel aus Beyoncés Album “The Lion King: The Gift”. An dem Song arbeitete Blue Ivy zusammen mit ihrer Mutter sowie Wizkid und Saint Jhn. Nominiert waren in der Kategorie unter anderem auch Stars wie Alicia Keys, Ciara oder Missy Elliott.

Beyoncé appelliert bei BET Awards an Fans: Geht wählen

Die BET Awards wurden in diesem Jahr virtuell verliehen. Mit der Preisverleihung werden afroamerikanische Künstler und Menschen aus Minderheitsgruppen für ihre Leistungen in den Bereichen Musik, Sport und Schauspiel geehrt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Beyoncé wurde dabei auch mit dem Humanitarian Award für ihr großes soziales Engagement ausgezeichnet. Sie nutzte die Preisverleihung für einen Aufruf an ihre Fans, bei der US-Präsidentschaftswahl im November wählen zu gehen. Seine Stimme abzugeben, sei ein Weg, das “rassistische und ungerechte System” in den Vereinigten Staaten zu beenden, sagte die Sängerin am Sonntag. “Eure Stimmen werden gehört und ihr beweist, dass unsere Vorfahren und ihre Kämpfe nicht vergebens waren.” Beyoncé widmete die Auszeichnung der Bewegung Black Lives Matter. “Wir müssen so abstimmen, als wären unsere Leben davon abhängig - weil es so ist.”