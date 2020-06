Gedenken an George Floyd: Oliver Pocher schweigt 8 Minuten und 46 Sekunden lang live im TV

Anzeige

Anzeige

8 Minuten und 46 Sekunden - so lange dauerte der Todeskampf des bei einem brutalen Polizeieinsatz getöteten Schwarzen George Floyd. Oliver und Amira Pocher gedachten dem getöteten Schwarzen am Donnerstagabend in ihrer Late-Night-Show “Pocher – gefährlich ehrlich!” mit einer ganz besonderen Geste: mit 8 Minuten und 46 Sekunden Schweigen.

8 Minuten und 46 Sekunden ist die Länge der Zeit, die ein weißer Polizist Ermittlern zufolge vergangene Woche in Minneapolis sein Knie auf den Hals des Afroamerikaners Floyd drückte, bevor dieser starb. Seitdem haben wütende Protestierende, Mitfühlende und Unternehmen die Zahl immer wieder zitiert, um in einer Zeit zorniger und teils gewaltsamer Proteste auf stille Art Floyds zu gedenken.

Oliver Pocher: “Rassismus tötet"

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Und auch Oliver und Amira Pocher setzte jetzt am späten Donnerstagabend ein ganz besonderes Zeichen gegen Rassismus und Polizeigewalt. Zu Beginn der Show standen beide schweigend im Studio, während eine Uhr im Hintergrund 8 Minuten und 46 Sekunden nach unten zählte. “Rassismus tötet und Rassismus ist nicht nur ein amerikanisches Problem”, sagten der Comedian und seine Frau RTL zufolge.

Auch die TV-Zuschauer wurden Teil der Aktion, dazu konnten sie ihren Namen per Instagram-Nachricht an Oliver Pocher senden. Über 400 Namen wurden laut RTL in der Live-Show eingeblendet.

Bei den Zuschauer stieß die Aktion auf viel Anerkennung und Respekt - “Ganz großartige Aktion gegen Rassismus”, schrieb etwa ein Nutzer bei Twitter. Viele stimmten dieser Meinung zu.