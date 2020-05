“Gangstarella”: Rapper Capital Bra bringt Tiefkühlpizza raus

Anzeige

Berlin. Neues Geschäft für den Rapper: Capital Bra lässt in seinem Namen Pizza backen und bei Edeka, Kaufland und Rewe verkaufen. Ab Montag gebe es die neue “#TeamCapi”-Pizza unter der Marke “Gangstarella” in Tiefkühlregalen, teilte die Firma Universal Music Group & Brands (UMGB) mit. Die zwei Sorten Rindersalami und Grillgemüse schmeckten “übertrieben krass”, sagte der 25-Jährige laut Mitteilung. Capital Bra nennt sich auch nur Capital oder Capi oder Joker Bra. Der Deutschrapper mit ukrainischen und russischen Wurzeln gehört zu den erfolgreichsten Rap-Stars in Deutschland.

Die Pizza wird von der Freiberger Convenience Food Group (Berlin) produziert, einem Hersteller tiefgekühlter Pizzen für Handelsmarken. Die Freiberger-Gruppe ist eine hundertprozentige Tochter der Südzucker AG.

RND/dpa