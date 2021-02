„Game of Thrones“-Stars Kit Harington und Rose Leslie sind Eltern geworden

Anzeige

Die „Game of Thrones“-Schauspieler Kit Harington (34) und Rose Leslie (34) sind Eltern geworden. „Sie haben einen Jungen bekommen und sind sehr, sehr glücklich“, zitierten die US-Promiportale „Usmagazine.com“ und „Etonline.com“ am Dienstag aus einer Mitteilung von Haringtons Sprecherteam. Die „New York Post“ veröffentlichte Fotos des Paares beim Spaziergang in London, die Leslie mit einem Babytragegurt zeigen.

Harington und Leslie sind seit 2018 verheiratet

Im September hatte das britische Paar die Schwangerschaft bekannt gegeben. Es ist der erste Nachwuchs für die seit 2018 verheirateten Schauspieler. Sie hatten sich 2012 bei den Dreharbeiten für die Fantasysaga kennengelernt. Am Set der zweiten Staffel in Island verliebten sie sich als Jon Schnee und Ygritte ineinander.

„Weil das Land wunderschön ist, weil das Nordlicht magisch ist, habe ich mich genau dort in sie verliebt“, sagte Harington in einem Interview mit dem Magazin „E!“. „Wenn man sich bereits zu jemandem hingezogen fühlt, und dieser dann die Geliebte in der Serie spielt, ist es sehr leicht, sich zu verlieben“, wird er in dem Magazin weiter zitiert. Zwei Jahre später verließ Leslie die vielfach ausgezeichnete Serie.