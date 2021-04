Gal Gadot: Prinzessin Diana war ihre Inspiration für „Wonder Woman“

Anzeige

„Wonder Woman“ heißt eigentlich Diana Prince. Und das ist mehr als passend für Schauspielerin und Model Gal Gadot. Gadot hatte sich für ihre Rolle als „Wonder Woman“ nämlich von Prinzessin Diana inspirieren lassen. In einem Online-Chat mit „Vanity Fair“ verriet die Israelin: „Ich kann mich erinnern, dass ich mal eine Dokumentation über Princess Di gesehen hab. In der hieß es, dass sie voller Mitgefühl war und ihr das Schicksal anderer Menschen sehr nah gegangen ist. Da schoss mir in den Kopf: ‚Genau so sollte Wonder Woman sein‘.“

Doch damit nicht genug. Die 35-Jährige wollte ihre Superheldin als eine Frau spielen, die inspirierend war, mit der sich aber gleichzeitig jeder identifizieren könne. Charakteristiken, für die auch die „Prinzessin der Herzen“ bekannt war. Gadot sagt: „Ich habe mir die Frage gestellt, wie die Zuschauer eine Verbindung zu einer Göttin bekommen, die unheimlich stark ist und einfach nur perfekt zu sein scheint. Diana hat mich inspiriert, auch ihre Schwächen und ihr Herz zu zeigen.“