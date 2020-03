Fürst Albert spricht über Coronavirus-Erkrankung: “Meine Symptome sind grippeähnlich"

Anzeige

Der Coronavirus macht auch vor den Royals nicht Halt: Fürst Albert II. von Monaco sprach nun offen über seine Erkrankung mit dem US-amerikanischen Magazin “People”.

Der 62-jährige Fürst wurde am Montag getestet und am Donnerstag mit dem Virus diagnostiziert. Soweit fühlt sich der Sohn der verstorbenen Fürstin Gracia Patricia von Monaco in Ordnung, erzählt er: “Meine Symptome sind grippeähnlich, aber es fühlt sich wie ein ziemlich milder Fall an. Ich habe leichtes Fieber, nicht wirklich schlimm. Ein bisschen Husten. Ich hatte in den ersten Tagen eine laufende Nase, das war das erste Anzeichen.”

Fürst Albert gehört zur Risikogruppe

Laut “People" gibt er jedoch zu, dass er mit seiner medizinischen Vorgeschichte gut auf sich achten muss. “Ich bin vorsichtig, weil ich vor ein paar Jahren in meiner vergangenen Krankengeschichte gegen eine Lungenentzündung gekämpft habe.”Der Mann von Fürstin Charlene und Vater der gemeinsamen fünfjährigen Zwillinge ist sich dessen bewusst, dass er wegen seines Alter und der Vorerkrankung zur Risikogruppe gehört. “Das ist eine Überlegung, aber Sie wissen, dass es viele Fälle von Menschen unter 60 gibt, die sich damit infizieren. Es kann jeden in jedem Alter treffen”, sagte der Royal gegenüber “People”.

Nachverfolgung der Ansteckung unmöglich

Fürst Albert könne nicht nachverfolgen, bei wem er sich mit dem Virus angesteckt habe. So trifft er in seiner Rolle als Fürst viele Menschen. “Es könnte von einer Reihe von Leuten stammen. Seit Wochen versuche ich vorsichtig zu sein, indem ich Händedesinfektionsmittel und all das benutze, aber man weiß es nie”, sagt er dem “People Magazine”. Seine Familie zeige keinerlei Symptome, so der der Royal. Momentan würde er sich getrennt von Charlene und den Kindern aufhalten. Kontakt halten sie demnach per Telefon, Skype, WhatsApp and FaceTime.

Fürst Albert II. von Monaco macht den Menschen Mut, so wendet er sich an die Gesellschaft: “Wir werden das durchstehen. Es wird eine Weile dauern. Aber jeder muss den Empfehlungen folgen.”

RND/am