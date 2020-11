Für neue TV-Show: Thomas Gottschalk schlüpft in die Rolle des Old Shatterhand

Anzeige

Da muss man schon zweimal hinschauen: Sänger Alexander Klaws (37) hat auf Instagram ein Bild von sich im Winnetou-Kostüm gepostet. Neben ihm steht sein Partner Old Shatterhand. Doch wer verbirgt sich hinter der Kostümierung? Es ist Moderator Thomas Gottschalk (70). Doch was hat es mit diesem Schnappschuss auf sich?

„War mir eine große Ehre“

Zu dem Foto schreibt der „DSDS“-Gewinner: „Gestern für seine neue Show mit ihm, als mein weißer Bruder durch den Westerwald zu reiten und im Anschluss über Gott und die Welt zu quatschen, war mir eine große Ehre und Kindheitstraum zugleich.“ Es handelt sich also um Dreharbeiten für die neue TV-Show des Entertainers „Gottschalk holt’s nach“.

Was die beiden genau gemacht haben, gibt es am 29. Dezember (20.15 Uhr) in der ARD zu sehen.