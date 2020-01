Für eine Million Euro: Wendler-Freundin Laura (19) bekommt Porno-Angebot

Anzeige

Gerade erst hat sich Laura Müller für den Playboy ausgezogen, da flattert der Wendler-Freundin schon ein weiteres, ziemlich unmoralisches Angebot ins Haus: Die 19-Jährige hat eine Anfrage, in einem Pornofilm mitzuspielen - für eine Gage in Höhe von einer Million Euro, berichtet die "Bild"-Zeitung.

Die "Bild" zitiert aus einem Schreiben einer Produktionsfirma an Laura Müller beziehungsweise ihr Management. Darin heißt es unter anderem: "Wir haben die aktuellen Bilder im Playboy von Laura Müller gesehen und sind ganz angetan von ihrer Ausstrahlung. Wir sehen großes Potenzial in ihr und würden sie gern für eine Produktion im Erotikbereich gewinnen." Und weiter: "Wir bieten Laura eine Gage in Höhe von einer Million Euro für die Mitwirkung in einer High-End-Pornoproduktion." Als Drehpartner wolle die Firma "einen echten Topstar aus den USA verpflichten" und eine "ansprechende High-End-Produktion realisieren".

"Natürlich wird Laura niemals Pornos drehen“

Für Laura Müller kommt das offenbar nicht in Frage. Ihr Freund Michael Wendler zur "Bild": "Natürlich wird Laura niemals Pornos drehen.“ Und auch das Management von Laura soll bereits eine Absage an die Porno-Produktionsfirma geschickt haben. Auf weitere freizügige Bilder von Laura Müller müssen Fans also vorerst verzichten.

RND/seb