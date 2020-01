Für Bedürftige: Justin Bieber verkauft Tacos aus einem “Yummy”-Truck

Anzeige

Los Angeles. Der kanadische Sänger Justin Bieber (25) hat Tacos aus einem Food Truck verkauft - für den guten Zweck. Der Erlös soll an die Tafel für Bedürftige in Los Angeles gehen, wie das US-Promi-Portal TMZ.com am Mittwoch (Ortszeit) berichtete. "Ich habe eine gute Zeit hier", sagte der Popstar, während er Essen an wartende Fans ausgab, wie auf einem Video zu sehen ist.

James Corden mit dabei

Mit dabei war laut TMZ auch TV-Moderator James Corden (40). Der Truck war nach Biebers neuer Single "Yummy" benannt, die Anfang Januar veröffentlicht worden war - das erste Lied aus seinem für dieses Jahr angekündigten fünften Studio-Album.

RND/dpa