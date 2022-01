„Full House“-Star Bob Saget mit 65 Jahren gestorben

Anzeige

Trauer um „Full House“-Star Bob Saget. Der US-amerikanische Schauspieler ist im Alter von 65 Jahren verstorben. Das teilte die Polizei des Bezirks Orange County im US-Bundesstaat Florida mit.

Laut dem Bericht seien Ermittler am Sonntag in ein Hotel in Orlando gerufen worden, wo sie in einem der Zimmer einen „nicht ansprechbaren Mann“ gefunden haben. Er wurde noch vor Ort als Robert Saget identifiziert und für tot erklärt, wie das Orange County Sheriff‘s Office bei Twitter mitteilte. Den Ermittlern lägen zudem keine Anzeichen für einen kriminellen Hintergrund oder ein Drogendelikt vor.

Hintergründe zur Todesursache waren zunächst nicht bekannt.

Rob Saget wurde vor allem durch seine Rolle des Danny Tanners in der Sitcom „Full House“ bekannt. In der Serie, die von 1987 bis 1995 ausgestrahlt wurde, spielte er einen alleinerziehenden Familienvater.