„Fühlte mich nutzlos, sinnlos und dumm“: An Parkinson erkrankter Michael J. Fox spricht über Tiefpunkt

Anzeige

Anzeige

Gewöhnlich ist Michael J. Fox für seine gute Laune und seine positive Art bekannt. Im Interview mit der US-amerikanischen Nachrichtensendung “Good Morning America” zeigt der Schauspieler eine ganz andere Seite von sich - er erzählt von dem Tiefpunkt seines Lebens, den er in seiner Autobiographie „No Time Like The Future“ aufgearbeitet hat.

„Ich fühlte mich so nutzlos, sinnlos und dumm“

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

In seiner Autobiographie erzählt Michael J. Fox demnach schonungslos von seiner Erkrankung, gesundheitlichen Rückschlägen und seinem persönlichen Tiefpunkt. 1991 wurde bei dem Schauspieler Parkinson diagnostiziert. 2018 wurde Fox ein Tumor an seiner Wirbelsäule entfernt. In einer viermonatigen intensiven Physiotherapie musste Fox das Laufen neu erlernen.

An einem Morgen, an dem er allein zu Hause war, rutschte Michael J. Fox eigenen Erzählungen nach in der Küche aus und fiel auf den Fliesenboden. Bei dem Sturz zertrümmerte Fox sich seinen Arm. „Ich befand mich neben dem Telefon und wartete darauf, dass der Krankenwagen kam. Ich lag mit meinem gebrochenen Arm auf dem Boden“, erzählt der 59-Jährige in der Sendung. „Das war mein Tiefpunkt. Dabei war es so sinnlos und so dumm, so vermeidbar“, sagt er.

Ratschlag des verstorbenen Schwiegervaters hat geholfen

Anzeige

In dieser Zeit verlor Michael J. Fox seine positive Einstellung zum Leben, erzählt er. Seine Frau Tracy Pollan und ihr Vater hätten ihm aber zur Seite gestanden. „Es wird besser. Das Letzte, was dir verloren geht, ist die Zukunft'“, habe Fox’ Schwiegervater immer zu ihm gesagt. „Er lebte jeden Tag voller Dankbarkeit und ich erkannte, dass, solange Dankbarkeit da ist, man auch seinen Optimismus aufrechterhalten kann.“