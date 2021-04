Nach Krebs-Diagnose: Fritz Wepper nicht mehr auf Intensivstation

Anzeige

Vor einigen Wochen wurde bekannt: Fritz Wepper ist an Krebs erkrankt. Familie, Freunde und Fans des 79-Jährigen standen gleichermaßen unter Schock. Jetzt die erfreuliche Wende. „Es geht bergauf mit Fritz“, verkündete sein jüngerer Bruder, Elmar Wepper, in der „Bild“-Zeitung. Nach vier Wochen auf der Intensivstation im Uniklinikum Innsbruck werde er jetzt in eine Reha-Klinik nach Bad Aibling verlegt.

Der TV-Star werde weiterhin intensivmedizinisch betreut, aber „wir freuen uns sehr, bei aller Vorsicht, dass es mit ihm bergauf geht“, erklärte der 77-Jährige. Zuletzt hatte er seinen älteren Bruder immer wieder im Krankenhaus besuchen dürfen - „mal für eine halbe Stunde, mal für eine Stunde“, sagte Elmar Wepper, der im Raum München lebt.

Einem großen Fernsehpublikum ist Fritz Wepper aus seiner Rolle in der ARD-Serie „Um Himmels Willen“ bekannt.