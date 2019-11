Friseur von Cristiano Ronaldo erstochen in Hotelzimmer gefunden

Anzeige

Medienberichten zufolge wurde am Freitag die Leiche des Promi-Friseurs Ricardo Marques Ferreira in einem Schweizer Hotel gefunden. Wie die englische Zeitung The Sun berichtet, habe der Körper zahlreiche Stichverletzungen aufgewiesen. Eine Tatwaffe konnte noch nicht sichergestellt werden.

Wie es zu dem Mord an dem Hair- und Makeup-Artist kam, ist bisher noch unklar. Das Opfer wurde in seinem Bett in dem Hotelzimmer gefunden. Zeugenaussagen zufolge sollen vor dem Fund der Leiche laute Stimmen und Lärm aus dem Hotelzimmer des Ermordeten zu hören gewesen sein.

Tatverdächtiger wurde festgenommen

Am Samstagabend nahm die Kantonspolizei Zürich einen 39-jährigen Tatverdächtigen brasilianischer Staatsangehörigkeit fest. Juventus-Superstar Cristiano Ronaldo (34) hat sich bisher noch nicht zu dem grausamen Fund geäußert.

