Freundin von Elon Musk über Schwangerschaft: “Du musst deinen Körper opfern”

“Ich habe ziemliche Angst davor, dass mein Kind so verrückt sein wird wie ich es bin“, sagt Sängerin Grimes dem Musikmagazin “Rolling Stones” - und bestätigt der Zeitschrift gegenüber, dass der Unternehmer Elon Musk der Vater ihres Kindes ist. Die 31-Jährige erklärt, warum sie ihre Schwangerschaft als “eine Art Tragödie“ sieht: „Obwohl es eine großartige Sache ist, musst du als Frau deinen Körper und deine Freiheit opfern. Es ist ein ziemlich verrücktes Opfer, was die Hälfte der Bevölkerung bringen muss. Es ist mir sehr klar geworden, als ich entschieden habe, dass ich es tun würde. Also, dass ich ungeschützten Sex mit ihm habe.“

Es war eine 180-Grad-Wendung für Grimes, die mit bürgerlichem Namen Claire Boucher heißt: „Ich musste meine Macht opfern. Kapitulieren. Ich habe noch nie zuvor in meinem Leben kapituliert und immer versucht, eine solche Situation zu vermeiden“, sagt sie dem “Rolling Stones”.

Fötus ist bisher ganz die Mama - und bewegt sich nur nachts

Warum sie es für den Tesla-Boss dann doch tat: „Ich liebe meinen Freund wirklich sehr. Deshalb habe ich gedacht ‘Warum nicht!’” Grimes hat demnach Angst davor, dass ihr Baby sie später von ihren gewohnten nächtlichen Aktivitäten abhalten könnte. Obwohl der Fötus bislang ganz die Mama ist: „Es bewegt sich gar nicht während des Tages, nur nachts.“

