Freund ringt um sein Leben: Emotionaler Willi Herren schimpft über Corona-Leugner

Für ehrliche Worte ist Ballermann-Sänger Willi Herren hinlänglich bekannt. Nun hat der 45-Jährige in einem Instagram-Video Klartext gesprochen – und sich vor allem die Corona-Leugner vorgeknöpft, die Verschwörungstheorien rund um das Coronavirus verbreiten.

„Hört nicht auf die Vollidioten da draußen, die behaupten, Corona gäbe es nicht“, sagt er in dem anderthalbminütigen Clip. Herren, der sich sonst gern als Spaßvogel präsentiert, zeigt sich ungewohnt ernst und erklärt seinen Followern auch, warum: „Ich spreche aus eigener Erfahrung: Ich habe mittlerweile vier Leute in meinem nahen Umfeld, die an Corona erkrankt sind.“ Zwei dieser Personen liegen laut Herren auf der Intensivstation, einer liege aktuell im Koma und ringe um sein Leben, führt der Sänger weiter aus.

Herrens Appell an seine Follower könnte deutlicher nicht sein: „Bitte tragt die Masken, wascht euch die Hände, haltet Abstand – denn jetzt liegt es an uns, ob es einen zweiten Lockdown gibt.“ In der Beschreibung des Videos postet er den Aufruf „Nicht egal“ – ein Wortspiel, das zuletzt häufiger in Bezug auf Schlagersänger Michael Wendler in den sozialen Medien verwendet worden war. Der hatte vor knapp zwei Wochen für einen Skandal gesorgt, als er krude Verschwörungstheorien über das Coronavirus verbreitete und seinen freiwilligen Ausstieg aus der DSDS-Jury bekannt gab.

„Fangt endlich an, euch wie Erwachsene zu benehmen“

Willi Herren hatte sich bereits im März mit Blick auf die Corona-Pandemie eindeutig positioniert und die Menschen dazu aufgerufen, zu Hause zu bleiben. „Fangt endlich an, euch wie Erwachsene zu benehmen, Verantwortung für euch und eure Mitmenschen zu tragen, informiert euch differenziert und folgt den Regeln, die für alle gelten“, hieß es unter anderem in einem emotionalen Posting.

Knapp 17.000-mal wurde Herrens aktueller Clip bei Instagram bereits aufgerufen, in den Kommentaren finden sich zahlreiche positive Reaktionen auf den Aufruf des Sängers.