Fremdflirt-Fotos: Justin Timberlake entschuldigt sich bei Jessica Biel

“Normalerweise interessiert mich Klatsch nicht, aber meiner Familie zuliebe will ich mich zu den Gerüchten, dass ich meinen Liebsten weh getan habe, äußern“: Justin Timberlake fühlte sich nach seinem „Händchenhalt-Affäre“ mit seiner schönen Kollegin Alisha Wainwright dazu genötigt, sich öffentlich bei seiner Frau Jessica Biel zu entschuldigen.

Bei Instagram schreibt Timberlake: „Vor einigen Wochen habe ich eine schlechte Entscheidung getroffen. Allerdings will ich ganz klar betonen, dass nichts zwischen mir und meinem Co-Star passiert ist. Ich hatte viel zu viel zu trinken und bedauere mein Verhalten. Ich hätte es besser wissen sollen. Ich war damit kein gutes Vorbild für meinen Sohn. Ich will mich bei meiner großartigen Ehefrau und Familie dafür entschuldigen, dass ich sie in solch eine peinliche Situation gebracht habe. Ich bin darauf fokussiert, der bestmögliche Vater und Ehemann zu sein. Das war ich nicht!“

Die Frage ist, ob Timerlakes Entschuldigung genügt, um eine Trennung zu verhindern. Glaubt man einem Bericht des Magazins „Star“ – dessen aktuelle Schlagzeile auf dem Cover lautet „Es ist vorbei“ – soll Biel die Nase voll haben. Ein Insider wird zitiert: „Jessica kann nicht mehr aufhören zu weinen und wird ihm nicht vergeben. Auch wenn Justin und Alisha nicht geküsst haben, für sie war es dennoch ein Seitensprung. Es war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat.“

Timberlake und Biel sind seit sieben Jahren verheiratet und haben einen Sohn, Silas (4).

RND/sin