Freiburg-Trainer Streich: „20 bis 30 Prozent verstehen unsere Demokratie nicht richtig“

Anzeige

Anzeige

Christian Streich, Trainer beim SC Freiburg, war schon immer ein Mann der klaren Worte. Mitten in der vierten Corona-Welle äußert er sich zur Impfdebatte in Deutschland und fordert von der Politik Entscheidungen zum Schutz der Bevölkerung. Dabei kritisiert der 56-Jährige vor allem die ungeimpften Menschen – seiner Meinung nach haben diese die Demokratie falsch verstanden.

„Schön, dass wir in einer Demokratie leben, aber dann sollte die Demokratie auch richtig verstanden werden“, sagte Streich am Freitag im Rahmen einer Pressekonferenz und kritisiert damit jenen Teil der Bevölkerung, der sich nicht gegen das Coronavirus impfen lassen möchte. „Die meisten Menschen verstehen sie richtig, aber 20 bis 30 Prozent verstehen unsere Demokratie offensichtlich nicht richtig“.

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut auf einen Höchststand gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner und Woche am Samstagmorgen mit 362,2 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 340,7 gelegen, vor einer Woche bei 277,4 (Vormonat: 80,4). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 63.924 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 04.02 Uhr wiedergeben. Vor genau einer Woche waren es 45.081 Ansteckungen.