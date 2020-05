Frederick Lau tritt auf Yonii ein: “Reiberei unter Freunden”:

Anzeige

Berlin. Sieht so ein Zoff unter Freunden aus? Schauspieler Frederick Lau ist in einem Elektromarkt auf seinen Freund und Kollegen Yasin el Harrouk losgegangen. Zunächst sollen die beiden Darsteller vor dem Eingang des Marktes in Streit geraten sein. Während der “Dogs of Berlin”-Darsteller dann in den Elektromarkt im Alexa-Einkaufszentrum in Berlin ausweichen wollte, lief ihm Lau wohl hinterher. Eine Zeugin sagte “bild.de”: “Lau war sehr aufgebracht, schrie herum, rief: “Komm her, schlag mich doch!”. Dann schlug er auf el Harrouk ein, trat ihn."

Gegenüber dem Blatt berichtete der 30-jährige Lau, es habe sich um eine Reiberei unter Freunden gehandelt. “Yonii und ich sind befreundet. Unter Freunden hat man auch mal eine Reiberei, wobei das natürlich die falsche Arena war", sagte er. Mittlerweile hätten sich die beiden ausgesprochen, so der Dreifach-Papa.