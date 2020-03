Frank Rosin bleibt Sterne-Koch: Anders als Alfons Schuhbeck darf Rosin seine zwei Michelin-Sterne behalten

Anzeige

Alfons Schuhbeck ist kein Sternekoch mehr, ein anderer prominenter Küchenchef darf seine Michelin-Sterne dagegen behalten: Das “Rosin” von Frank Rosin kann sich weiterhin mit zwei Sternen schmücken, wie der Guide Michelin mitteilte.

Rosin bleibt Sterne-Koch mit dem Restaurant “Rosin”

Über das „Rosin“ in Dorsten (Nordrhein-Westfalen) schreibt der Guide Michelin: “Hervorragende Produkte, von einem talentierten Küchenchef und seinem Team mit viel Know-how und Inspiration in subtilen, außergewöhnlichen und mitunter originellen Kreationen trefflich in Szene gesetzt.”

Guide Michelin: Alfons Schuhbeck will Sterne zurück

Über vergleichbar positive Bewertungen konnte sich in den vergangenen Jahren auch das “Alfons” freuen - doch mit der Schließung des Münchner Gourmet-Restaurants verliert Alfons Schubeck seinen Stern, wie der Guide Michelin mitteilte. Der 70-Jährige kündigte kurz nach der Bekanntgabe allerdings an, sich seinen Michelin-Stern zurückholen zu wollen. “Das gebietet schon mein sportlicher Ehrgeiz und dafür arbeitet unser Team jeden Tag mit aller Kraft und ganz viel Herzblut”, sagte Schubeck.

Schuhbecks Restaurant „Südtiroler Stuben“ hatte von 2003 bis 2017 einen Michelin-Stern. Seither sicherte das Fine-Dining-Restaurant “Alfons” dem vor allem als Fernsehkoch bekannten Schuhbeck den Status des Sternekochs.

