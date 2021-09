Nico Hülkenberg ist Vater geworden – Tochter Noemi Sky geboren

Anzeige

Nico Hülkenberg ist Vater geworden. „Seit vergangenem Freitag ist etwas anders – als unser kleines Mädchen Noemi Sky zur Welt gekommen ist. Mutter und Tochter geht es gut und die Eltern könnten nicht stolzer sein“, schrieb der 34-Jährige am Dienstag auf Instagram zu einem Bild, auf dem er neben seiner litauischen Frau Egle sitzend das kleine Töchterchen im Arm hält.

Hülkenberg Ersatzpilot bei Aston Martin

Hülkenberg, der in dieser Saison Ersatzpilot bei Aston Martin ist, rechnet sich keine Chancen mehr auf eine Stammplatz-Rückkehr in die Formel 1 im kommenden Jahr aus. Er ist in diesem Jahr auch als TV-Experte im Einsatz.

Noch nie auf dem F1-Podium

Hülkenberg war 2010 nach einigen Erfolgen in anderen Rennserien in die Formel 1 gekommen. Er bestritt für mehrere Rennställe insgesamt 179 Rennstarts – ein Sieg gelang Hülkenberg dabei nie, was ein Negativrekord in der Königsklasse des Motorsports ist. Auch aufs Podest schaffte es der gebürtige Emmericher in der Formel 1 nie.