Willi Herrens Lebenstraum: Foodtruck von verstorbenem Sänger ausgebrannt

Frechen. Schauspieler und Schlagersänger Willi Herren mit der Eröffnung seines eigenen Foodtrucks einen Lebenstraum. Mit „Willi Herren’s Rievkoochebud“ sollte ein neuer Lebensabschnitt des 45-Jährigen beginnen, doch er starb nur wenige Tage später in seiner Wohnung in Köln.

Wie mehrere Medien berichten ist der Reibekuchen-Wagen in der Nacht zu Montag in Brand geraten. Der Foodtruck, der auf dem Parkplatz eines Großmarkts in Frechen, nahe Köln geparkt war, brannte völlig aus. Was das Feuer ausgelöst hat, ist bislang jedoch unklar. Die Polizei ermittelt nun die Brandursache.

Wagen komplett zerstört

Informationen des „Kölner Stadt-Anzeigers“ zufolge wurden Einsatzkräfte am Sonntagabend gegen 22.25 Uhr verständigt. Als diese eintrafen, stand der Wagen bereits komplett in Flammen. Bilder zeigen, dass der Foodtruck durch das Feuer vollständig zerstört wurde. Erst vor wenigen Tagen hatte Herrens Geschäftspartnerin Desiree Hansen-Schmitz („Miss Sugar“) bestätigt, dass der Foodtruck geöffnet bleiben soll.

Willi Herren war am 20. April tot in seiner Wohnung in Köln gefunden worden. Eine Obduktion ergab keine Hinweise auf eine äußere Gewalteinwirkung. Der Schauspieler war aus der ARD-Serie „Lindenstraße“ und aus vielerlei Reality-Formaten bekannt. Zudem sang er Party-Schlager und war eine feste Größe am Ballermann.