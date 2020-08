Fips Asmussen (82) ist tot: Komiker an Krebserkrankung gestorben

Anzeige

Der Komiker Fips Asmussen ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Das bestätigte Asmussens Tochter der „Bild“-Zeitung. Er sei bereits am Sonntag gestorben, sagte seine Lebensgefährtin am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Laut „Bild“ war der Komiker vor wenigen Tagen wegen einer Krebserkrankung in ein Krankenhaus in seiner Heimatstadt Querfurt in Sachsen-Anhalt gekommen. Seine älteste Tochter Svenja Carolin Dürkop-Pries sagte der Zeitung: „Ich wurde von der Nachricht überrascht. Eigentlich war er noch ganz fit im Kopf. Ich dachte immer, er würde noch länger leben.“

Asmussen stand mehr als vier Jahrzehnte als Komiker auf der Bühne und trat in zahleichen Fernseh- und Radiosendungen auf. Auch als Stimmungssänger feierte Asmussen Erfolge.