Finale von „Der Bachelor“: Diese Kandidatin bekommt die letzte Rose

Die beliebte Datingsendung „Der Bachelor“ geht in die letzte Runde: In Folge neun entscheidet sich Bachelor Niko Griesert (30) endgültig für eine Kandidatin. Das Finale wird zwar erst in einer Woche bei RTL (17.3. um 20.15 Uhr) übertragen, ist allerdings schon jetzt bei TV Now zu sehen.

„Der Bachelor“-Finale: Achtung, Spoiler!

Viele hatten es schon geahnt, da sie eine der größten Favoritinnen war: Im Finale vergibt Bachelor Niko die letzte Rose an Mimi (26). „Du bist meine Traumfrau, mein Zuhause, meine Mimi“, sagt Niko zu seiner Auserwählten bei der letzten Rosenvergabe. „Du bist einfach zu lieben. Mimi, wenn du springst, dann springe ich auch. Du bist mein Lieblingsgedanke. (...) Möchtest du diese allerletzte Rose annehmen?“ Mimi hat Tränen in den Augen, als sie antwortet: „Absolut, ja!“ Ein langer Kuss und eine Umarmung besiegeln die Entscheidung.

Für Stephie und Michèle hieß das, dass sie wieder nach Hause fahren müssen. Letztere hatte Bachelor Niko eigentlich bereits in Folge acht rausgeworfen, sie aber im Finale wieder zurückgeholt: Doch die Gefühle hatten offenbar dennoch nicht gereicht. So musste er sich während der Rosenzeremonie wieder von Michèle verabschieden.