Filmstar Jennifer Aniston: Ex-Mann Brad Pitt war „wundervoll“ in „Friends“

Berlin. Für Jennifer Aniston war ihr Ex-Mann Brad Pitt einer der liebsten Stargäste in der Kultserie „Friends“. „Mr. Pitt war wundervoll“, sagte die 52-Jährige in der Talksendung „Access Hollywood“. Anlässlich des langerwarteten „Friends“-Specials sprach Aniston am Dienstag (Ortszeit) mit ihren Co-Stars Lisa Kudrow (57) und Courteney Cox (56) über die Serie und das geplante Wiedersehen.

Lieblingsgäste: Ben Stiller und Reese Witherspoon

Kudrow bezeichnete Pitts Auftritt in der Folge „The One with the Rumor“ (dt. „Der Hass-Club“) ebenfalls als einen ihrer Favoriten. Aber auch Ben Stiller, Reese Witherspoon, Paul Rudd und weitere Hollywood-Stars wurden von den drei Schauspielerinnen als Lieblingsgäste bezeichnet.

Pitts Auftritt bei „Friends“ brachte ihm 2002 sogar eine Emmy-Nominierung ein. Er spielte einen ehemaligen Mitschüler von Anistons Figur Rachel Green. Während der Dreharbeiten waren Aniston und Pitt bereits verheiratet. Sie trennten sich 2005.

Das Special „Friends: The Reunion“ ist seit Donnerstag beim Streamingdienst HBO Max zu sehen. In Deutschland hat sich Sky die Ausstrahlungsrechte gesichert.