Filmdreh als Weckruf: Armin Rohde hat zwölf Kilo abgenommen

Gertenschlank war Schauspieler Armin Rohde wohl noch nie, doch beim Beginn des Drehs für die ARD-Komödie “Werkstatthelden mit Herz” (Freitag, 20.15 Uhr) brachte der 65-Jährige insgesamt 113,7 Kilo auf die Waage – sein Rekordgewicht, wie er jetzt gegenüber “Bild am Sonntag” verriet. “Bei einer Größe von 1,69 Metern. Das heißt, ich war ungefähr 1,5 Meter zu kurz für mein damaliges Gewicht”, so Rohde. Für den Schauspieler eine einschneidende Erkenntnis.

“Dieser Dreh war eine Warnung und ein Weckruf. Denn da musste ich ja tatsächlich laufen. Und dabei ist mir natürlich aufgefallen, wie schwer mir das gefallen ist”, so Rohde. In “Werkstatthelden mit Herz” spielt er den Automechaniker Carlo – einer der anstrengendsten Drehs seiner Karriere: “Ich hatte tagelang Muskelkater, Blasen an den Füßen.”

Armin Rohde: Wohnzimmer zur Turnhalle umgebaut

Insgesamt zwölf Kilo hat Rohde inzwischen abgenommen. Angefangen hat die Gewichtsreduktion während der Dreharbeiten, mit Sport macht Rohde inzwischen Konsequent weiter – gerade in Corona-Zeiten: “Weil ich immer wieder mit dem Gewicht zu kämpfen habe, habe ich vor längerer Zeit schon mein Wohnzimmer zur Turnhalle umgebaut. Man kommt jetzt nicht mehr so gut durch, weil da ein Rudergerät rumsteht und ein Boxsack von der Decke hängt”, sagte Rohde der “Neuen Osnabrücker Zeitung” (NOZ). “Ich mache jeden Morgen meine Plank-Unterarmstütze, das ist gut für die Willenskraft und die Rumpfstabilität”, berichtete der Schauspieler. “Als ich damit anfing, habe ich mit Mühe und Not 30 Sekunden geschafft.” Mittlerweile sei er bei zwei Minuten und zehn Sekunden.

