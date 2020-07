Ferien trotz Corona: An diesen Orten machen die Stars Urlaub

Anzeige

Hannover. Mit Abstand am Strand liegen oder mit der Maske ins Restaurant: Aufgrund der Corona-Pandemie sind viele Menschen unsicher, wie sie ihren Urlaub verbringen wollen. Dabei entscheiden sich viele für Ferien im eigenen Land oder sogar vor der Haustür. Andere wiederum ändern ihre Reiseziele nicht und liegen an den Stränden dieser Welt. Auch bei den Promis sehen die Urlaubsdestinationen sehr verschieden aus.

Syvlie Meis verbringt ihren Sommerurlaub auf Mallorca. In verschiedenen bunten Bikinis posiert die 42-Jährige am Pool und setzt ihren Körper dabei gekonnt in Szene. Ihre Instagram-Follower sind durchweg begeistert und überhäufen die Moderatorin mit Komplimenten. “Hammer Figur”, “ein wunderschönes Bild” und “Traumfrau” sind nur einige der mehr als 40.000 Kommentare.

Von Mallorca geht es dann weiter nach Dänemark. In einem Post kündigt Meis an, demnächst ihren Sohn Damian, der bei seinem Vater Rafael van der Vaart in Dänemark lebt, zu besuchen. Doch bis dahin möchte sie noch tolle Erinnerungen sammeln.

Manche Stars verraten ihren Urlaubsort nicht

Sylvie Meis lässt ihre Follower an ihrer Reiseroute teilhaben. Stefanie Giesinger ist dabei zurückhaltender. Das 23-jährige Model veröffentlichte Fotos auf Instagram mit dem Titel “somewhere in Sweden” (irgendwo in Schweden). Auch auf die Nachfrage einiger Fans, wo sie denn genau ist, antwortet sie nicht.

Elizabeth Hurley strahlt auf einem Foto mit der Sonne um die Wette. Zu der Aufnahme schrieb sie: “The Great Escape” (Die große Flucht). Doch wohin sie “geflüchtet” ist, verrät die Schauspielerin aus der Serie “The Royals” ihren Fans nicht.

Sarah Conner entspannt auf Sardinien

Sängerin Sarah Conner postet auf Instagram einen Schnappschuss aus ihrem Urlaub auf Sardinen. In ihrem Text verwendet Connor die italienische Schreibweise Sardegna. Ihren Fans teilt sie mit: “Jetzt noch Dolce Vita in Sardegna und nächstes Jahr geht’s back on Tour.[...] Kann das gerade hier nur genießen, weil ich weiß, dass wir uns wiedersehen!!!!! Miss u ❤️”

Einige Stars bleiben in Deutschland

Mario und Ann-Kathrin Götze spannen mit ihrem Sprössling in Deutschland aus, wie die beiden per Instagram bekannt geben. Auf einem Bild des Fussballprofis steht in der Beschreibung “Enjoying the summer in Germany” und seine Frau schrieb “Summer in Germany”.

Die Follower vermuten in Posts, dass sie sich in Düsseldorf aufhalten. Die frischgebackenen Eltern geben dazu keine Antwort, auch eine Ortsmarke im Netzwerk fehlt.

Franziska Knuppe entspannt in Mecklenburg-Vorpommern

Urlaub in Deutschland - das haben sich viele Menschen für ihren Sommerurlaub 2020 vorgenommen. Auch Franziska Knuppe macht Urlaub auf dem Darß, einer Halbinsel in Mecklenburg-Vorpommern, und sammelt laut ihrem Instagram-Profil “Vitamin Sea”. Die Moderatorin ist mit ihrem eigenen Boot unterwegs. Auf einem Bild zeigte sie sich in der Küche, während sie Bratkartoffeln zubereitet. Auf einem anderen Instagram-Foto steht das Model auf einem Stand Up Paddling (SUP) Board.

Germany’s Next Topmodel Teilnehmerin Rebecca Mir genießt einen Tag am See. “Perfect day in beautiful Germany”, schreibt sie auf Instagram. Zu diesem perfekten Tag gehört wohl auch Goldendoodle Maccia.

Nazan Eckes fragt Fans nach Urlaubsplänen

Kurz vor ihrer Rückreise aus Kroatien veröffentlichte Nazan Eckes noch ein Foto aus Dubrovnik. Dazu schreibt sie: “Ich liebe das Meer so sehr...ich muss im früheren Leben ein Fisch gewesen sein.” Zudem gibt sie zu, dass sie sich trotz der unglaublichen Landschaft auf Zuhause freue. Anschließend fragt sie ihre Fans:”Habt ihr Reisepläne? Lieber in Deutschland bleiben oder traut ihr euch ins Ausland?”

Auszeit auf Ibiza

Knapp 650.000 Menschen folgen Annemarie Carpendale auf Instagram. Die gebürtige Hannoveranerin veröffentlicht fast jeden Tag Fotos aus ihrem Privat- und Berufsleben.

Nun lässt die Pro7-Moderatorin ihre Fans an ihrem Urlaub auf den Balearen teilhaben. Auf Ibiza genießt sie mit ihrem Mann Wayne Carpendale und ihrem Sohn Mads einen Sonnenuntergang, an einem anderen Tag spielt sie auf der Insel Formentera im Wasser. Zu dem Foto schreibt sie: “Strandballett deluxe”.

Lena macht Urlaub auf “Balkonien”

Im Urlaub richtig Farbe bekommen: Das hat sich wohl Lena Meyer-Landrut vorgenommen. Doch anstatt am Strand auf Mallorca zu liegen, entschied sich die Sängerin für die Heimat. Auf Instagram teilt sie ein Foto in einem roten Bikini und fügt hinzu: “Its’s called: tanning in moms balconyland”, übersetzt “Es heißt: Bräunen im Balkonland von Mama.”