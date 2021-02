Felix Jaehn hat Freund über Dating-App „Tinder“ kennengelernt

Anzeige

Anzeige

Wismar. DJ und Produzent Felix Jaehn (26) ist vergeben. Er ist etwa seit vergangenem Sommer mit seinem Freund zusammen, wie sein Management am Donnerstag mitteilte. Die beiden haben sich demnach über die Dating-App „Tinder“ kennengelernt.

„Angefangen zu daten haben wir uns im Sommer letzten Jahres und dann ging es so ein bisschen hin und her. Dann so seit Herbst, Winter, ein bisschen ernster“, hatte der Musiker zuvor dem Radiosender Energy in einem Interview gesagt.

Anzeige

Die Dating-App hat Jaehn demnach mittlerweile wieder gelöscht. „Ich habe die App jetzt natürlich wieder gelöscht, weil ich keine Notwendigkeit mehr habe.“ Er sagte weiter, dass ihn die Beziehung total beflügele.

Anzeige

Das Stream-Team Was läuft bei den Streamingdiensten? Was lohnt sich wirklich? Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. gibt‘s jetzt im RND-Newsletter „Stream-Team“ – jeden Monat neu. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

Jaehn wurde in Hamburg geboren und lebt in Mecklenburg-Vorpommern. 2014 gelang Jaehn mit einem Deep-House-Remix des Songs „Cheerleader“ des jamaikanischen Sängers Omi ein weltweiter Hit. 2015 folgte Jaehns von Jasmine Thompson gesungene Coverversion des Rufus-&-Chaka-Khan-Klassikers „Ain‘t Nobody (Loves Me Better)“. Seitdem gehört er mit Hits wie „Feel Good“, „Like A Riddle“, dem Dido-Cover „Thank You (Not So Bad)“ oder „Where The Lights Are Low“ zu den angesagtesten Musikproduzenten der Welt.