Benjamin Piwko zu Felicitas Woll: „Ich bin so glücklich mit dir“

Sechs kleine Worte sind es, die den Unterschied machen zwischen einer Freundschaft und einer Beziehung. Und so hat Benjamin Piwko (41) vor einer Woche unter ein Porträt von der Schauspielerin Felicitas Woll (41) auf ihrer Instagram-Seite geschrieben: „Ich bin so glücklich mit dir.“ Dazu fügte er ein kleines, rotes Herz an. Prompt folgte auch die Antwort von Woll: „Und ich so sehr mit dir.“ Auch hier folgte dem Kommentar ein Herz.

Freunde schreiben einander diese Worte nicht. So erwecken die Kommentare den Anschein, dass die beiden ein Paar sind. Passenderweise schrieb Woll zum Foto: „Grund zur Freude“ und fügte dem ein Zitat aus Wikipedia an: „Freude ist der Gemütszustand oder die primäre Emotion, die als Reaktion auf eine angenehme Situation oder die Erinnerung an eine solche entsteht. Je nach Intensität äußert sie sich als Lächeln, Lachen, Freudenschrei oder in einem Handeln.“ Auf dem Foto lächelt Woll offen. Ob nun Piwko Grund zur Freude war oder eine Situation, teilt sie nicht mit.

Piwko ließ sich im vergangenen Jahr scheiden

Felicitas Woll wurde 2001 durch den Kinofilm „Mädchen, Mädchen“ und später durch ihre Rolle als Lolle in der ARD-Serie „Berlin, Berlin“ einem breiten Publikum bekannt. Der gebürtige Hamburger Benjamin Piwko ist Kampfkunstmeister und trat als erster Gehörloser in einer Hauptrolle beim „Tatort“ auf. 2019 war er außerdem als Erster Gehörloser bei der Tanzshow „Let‘s Dance“ zu sehen. Bei Instagram teilte er im März mit, dass er sich im vergangen Jahr scheiden ließ. Zuvor war er mit der US-amerikanischen Bodybuilderin Veronica Miller verheiratet.

2018 gab die Schauspielerin ebenfalls per Instagram die Geburt ihres zweiten Kindes bekannt.